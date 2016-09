Looking for an easy-to-make, tasty appetizer, or a snack for the next movie night? Don’t worry, we’ll relieve you of the arduous search for a recipe. Your friends will love you for these delicious bites, promise!

Ingredients

1 zucchini

A little tomato sauce

About 50g of mozzarella

Fresh basil

Bacon bits

Sear the bacon bits Slice the zucchini On medium high heat, sear the zucchini slices for about one minute on each side Place the zucchini slices on a rack and top them with a teaspoon of tomato sauce, a basil leaf, a piece of mozzarella, and some bacon bits Bake at 190°C for about 6 minutes

Du suchst nach einer einfachen, leckeren Vorspeise oder einem Snack für die nächste Filmnacht? Keine Sorge, wir nehmen dir das mühsame Suchen ab. Diese leckeren Häppchen werden deine Freunde garantiert nicht verachten!

Zutaten

1 Zucchini

wenig Tomatensauce

etwa 50g Mozzarella

Frisches Basilikum

Speckwürfel