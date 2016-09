Wenn prisma auf einem Kunstrasen seine sportlichen Künste zum Besten gibt, blicken einem bei den Gegnern nur noch desillusionierte Gesichter entgegen.

Am heutigen, von YUnited organisierten Fussballturnier auf dem Unisport Areal bewiesen ausgewählte prisma Mitglieder, dass sie nicht nur phänomenale Schreiberlinge sind, sondern auch in einer beeindruckenden Manier wissen, Zuschauer von der Erhabenheit ihrer sportlichen Darbietungen auf jedem beliebigen Kunstrasen zu überzeugen.

Andere Gegner absolvierten strenge Vorevaluationen, um die besten aus dem inneren Kreis auszuwählen. prisma absolvierte einen Kurs im Adhoc, welcher bis in die frühsten Morgenstunden dauerte. So setzten sie am nächsten Morgen die für Journalisten typische Waffe der trägen Schläfrigkeit ein und liessen sich von der bereits beim Aufwärmen einsetzenden Atemlosigkeit nicht irritieren.

Der Sieg des prisma geht in die Annalen der Geschichte ein und wird bis über die Grenzen der Zeit alle von der Überlegenheit journalistischen Schaffens, welches sich auch in sportlichen Höchstleistungen äussert, überzeugen.

Text / Bilder Max Tschutti – Captain des prisma Fussball Teams