Right before the eggplant season starts in Switzerland we would like to present you a very simple eggplant recipe, that offers you a nice alternative to the normal pasta recipes.

Ingredients

1 eggplant (about 100g)

180g Fusilli

150g tomatoes

1-2 basil stems

½ of a small onion

1 clove of garlic

50g of small mozarella balls

Method

Chop the onions and the garlic and some basil leaves (+ one stipe). Cut the eggplant and the tomatoes into small cubes. Steam the onions, garlic and basil with olive oil for about 5 minutes. Add the tomatoes and season well with salt an pepper and let it cook for 15 minutes on medium heat. On the side: Gently roast the eggplant until golden and then add it to the sauce with the rest of the basil. Cook the Fusilli al dente. Mix the sauce with the Fusilli and add the small mozerella balls. Serve and enjoy!

Fusilli mit Tomaten-Auberginen-Sauce

Kurz vor dem Beginn der Auberginensaison in der Schweiz präsentiert Euch ‚‚die Tafel‘‘ ein simples Auberginen-Gericht, dass sich als spannende Alternative zu den üblichen Pasta-Gerichten zeigt.

Zutaten

100g Aubergine

180g Fusilli

150g Tomate

1-2 Basilikumstiele

½ kleine Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

50g Mozzarellakügelchen

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch klein hacken und die Stiele des Basilikums mit ein paar Blättern klein geschnitten dazu geben. Aubergine in kleine Stücke schneiden. Tomate klein schneiden. Die Zwiebel mit dem Knoblauch und dem Basilikum für ca. 5 Minuten mit Olivenöl dünsten. Danach die Geschnittene Tomate beigeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Dies nun ca. 15 Minuten bei kleiner bis mittlerer Hitze kochen lassen. Nebenbei die Aubergine mit Olivenöl goldig anbraten und dann mit dem restlichen Basilikum zu den Tomaten beigeben. Fusilli kochen. Die Sauce mit den Fusilli mischen und die Mozzarella Kügelchen dazu geben. Servieren und geniessen!