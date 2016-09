Dear all! Two semesters of Die Tafel presenting you a recipe every week on prisma. We definitely had lots of fun! We hope that you liked it as well. Today we want to present you a little different recipe. Summer is coming and what fits better than a refreshing self-made lemonade on ice? Cheers!

Ingredients

a handful of rosemary

3 lemons

250g sugar

750ml water

Method

Bring the water and the sugar to a boil. Add the rosemary, lemon cest (of 2 lemons) and the lemon juice. Let it cook on medium temperature for 1 hour. Sieve the liquid and let it cool down. Pour 3-4 cl of the syrup into a glass, add ice and sparkling water. Cheers!



Ihr Lieben! Über zwei Semester haben wir euch jede Woche mit einem Rezept beliefert. Und wir hatten richtig Spass! Wir hoffen, dass es euch ebenfalls gefallen hat. Heute wollen wir euch ein etwas anderes Rezept vorstellen. Heute gibt’s nämlich nichts zu essen. Der Sommer kommt näher und was passt da nicht besser als eine erfrischende selbstgemachte Limonade auf Eis? Cheers!

Zutaten

1 grosses Bund Rosmarin

3 Zitronen

250g Zucker

750 ml Wasser

Zubereitung

Wasser und Zucker zum kochen bringen. Den Rosmarin, Zitronenzeste (von 2 Zitronen) und den Zitronensaft hinzugeben. Auf mittlerer Stufe für eine Stunde köcheln lassen. Den Sirup durch ein Sieb giessen und abkühlen lassen. 3-4 cl des Sirups in ein Glas mit Eis füllen und mit Mineralwasser aufgiessen Cheers!