Der Herbst ist da! Die Tafel präsentiert euch dazu ein wunderbar herbstliches Rezept. Wir zeigen euch ein Menu, dass nicht viel Vorbereitungszeit beansprucht, wenige Zutaten benötigt und gigantischen Geschmack mit sich bringt. Guten Appetit!

English Version see below.

Zutaten

2/3 Cup Rotweinessig

1/3 Cup Olivenöl

1/4 Cup Rotwein

1 Esslöffel Herbes de Provence

600 g Pouletkeule

250 g Pastinaken

300 g Karotten

250 g Kartoffeln

Halber Teelöffel Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Ofen auf 200 Grad vorheizen Rotweinessig, Olivenöl, Rotwein und Herbes de Provence verrühren. Poulet gemeinsam mit ca. 1/3 von der Sauce von Punkt 2 in eine Plastiktüte legen und verschlossen für ca. 1-2 Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Pastinaken, Kartoffeln und Karotten in gewünschte Grösse schneiden und mit Knoblauchpulver Salz und Pfeffer würzen. Gemüse für 10 Minuten in den vorgeheizten Ofen legen. Das Gemüse, nach 10 Minuten umkehren und das marinierte Poulet mit in den Ofen geben. Dazu ca. 1/3 der Sauce von 2. über das Poulet und giessen. Das Gemüse und Poulet gemeinsam für ca. 10 Minuten (kommt auf die Grösse der Pouletstücke an) im Ofen garen. Gemüsse und Poulet mit dem letzten 1/3 der Sauce von 2. übergiessen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Menu servieren und geniessen!

English Version:

Autumn is here! To celebrate, Die Tafel is sharing a wonderful fall recipe. This recipe doesn’t require much preparation, doesn’t need too many ingredients, but offers deep and warming flavor. Bon Appetit!

Ingredients

2/3 cup red wine vinegar

1/3 cup olive oil

¼ cup red wine

1 Tablespoon Herbes de Provence

600g chicken thighs and legs

250g parsnip

300g carrots

250g potato

½ teapoon garlic powder

Salt and pepper

Method

Pre-heat your oven to 200 degrees Celsius. Mix together red wine vinegar, olive oil, red wine and herbs. 3. Use 1/3 of the sauce created in step 2 as a marinade for the chicken – leave chicken to marinate in the fridge in a plastic bag for 1-2 hours. Cut parsnips, carrots, and potatoes to desired size and season with garlic powder, salt and, pepper. Bake vegetables in pre-heated oven for 10 minutes. After the 10 minutes, turn the vegetables over, and add the marinated chicken. Then pour another 1/3 of the sauce created in step 2 over the chicken. Bake the vegetables and chicken for around 10 minutes (depends on size of the piece of chicken). Pour the last 1/3 of the sauce on the vegetables and chicken, and season to taste with salt and pepper. Serve and enjoy!