Aus vielen Studentenleben sind sie nicht mehr wegzudenken: externe Lernhilfen wie die Nachhilfeplattform Youknow.ch oder die Ordner von Uniseminar. Nicht selten bilden sie die Grundlage für einen effizienten Lernprozess und das erfolgreiche Bestehen der Prüfungen. Dennoch ist Werbung für externe Lernhilfen auf dem Campus der HSG verboten – bei Nichteinhaltung droht die Universitätsleitung mit rechtlichen Schritten. Diese Erfahrung machte Youknow.ch nach Plakat- und Flyer-Aktionen. Warum kommen zwei Parteien, deren gemeinsames Ziel die Bildung der Studenten ist, auf keinen grünen Zweig?

Externe Lernhilfe auf Campus verboten

Shin Szedlak, Präsident der SHSG, kennt nicht nur beide Seiten der Geschichte, sondern war mit seinem SHSG-Team auch Mitbegründer der Idee, Universität und Nachhilfeplattform enger zu verknüpfen: «Zu Beginn unserer Amtszeit haben wir uns gefragt, an was es dem Angebot an der HSG noch fehlt», erklärt Shin. Dabei sei man zu dem Schluss gekommen, dass es noch an Hilfe von Studenten für Studenten mangle. «Da Youknow. ch im Vergleich zu anderen Nachhilfeplattformen sehr preiswert ist, hat sich die Idee konkretisiert, eine Partnerschaft einzugehen und deren Homepage mit jener der SHSG zu verlinken», so der abtretende Präsident. Doch die Universitätsleitung intervenierte.

Auf dem Campus der HSG ist Werbung für externe Lernhilfe verboten, das gilt auch für die SHSG-Homepage. Hauptgrund für das Verbot ist laut dem SHSG-Präsidenten, dass externe Lernhilfeanbieter profitorientierte Unternehmen seien. «Die Universität will keine Lernhilfen fördern, die wirtschaftlich besser gestellte Gruppen bevorteilen.» Das würde nicht zur Grundidee der Chancengleichheit passen. Dazu kämen noch andere Argumente wie Urheberrechtsverletzungen der Lernmaterialien. Lukas Gschwend, Prorektor für Lehre an der HSG, kennt die Auswirkungen, wenn Prüfungsvorbereitung nicht mehr ausschliesslich von der Universität betrieben wird: «Nach der Einführung des Assessmentjahres begannen einige Assistenten, die unter Um- ständen die Prüfung konstruierten, private Prüfungsvorbereitungskurse anzubieten. Das darf natürlich nicht sein.»